Pitty reivindica 'mesmas condições das bandas gringas' no Rock in Rio

Pitty já fez um show no Palco Mundo do Rock in Rio em 2011. Foto: Alex Silva/Estadão

Há poucos dias para o início dos shows do Rock in Rio, que começa em 2 de setembro, Pitty se manifestou no Twitter, nesta terça-feira, 9, para falar do festival de uma forma inusitada. Ao responder um tweet do jornalista José Norberto Flesch, que é especialista em shows e espetáculos, a cantora foi enfática.

O jornalista perguntou: “O que estaria na sua lista de exigências para o Rock in Rio se você fosse um(a) artista famoso(a)?". Pitty, então, respondeu: “Ter uma passagem de som com o mesmo tempo de palco e condições das bandas gringas".

Depois, ela ainda tentou amenizar sua fala e escreveu: “Não estou dizendo que não tem, estou dizendo o que eu pediria, ok?". Vale lembrar que a artista que já fez um show no Palco Mundo do Rock in Rio em 2011, por isso tem propriedade para falar sobre o assunto, que já foi discutido na web por famosos e anônimos.

ter uma passagem de som com o mesmo tempo de palco e condições das bandas gringas — Roqueira Baiana Graduada em Várias Fita (@Pitty) August 9, 2022