Pitty posta foto amamentando a filha durante passeio no parque

Pitty deu à luz Madalena em agosto Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Neste domingo, 20, a Pitty postou no Instagram um clique em que aparece amamentando a filha Madalena, de três meses, sentada na grama. "Vamos passear no parque", escreveu a cantora na legenda.

vamo passear no parque (deixa os menino brincar) Uma foto publicada por ⚡️PITTY⚡️ (@pitty) em Nov 20, 2016 às 3:01 PST

Os seguidores da artista não pouparam elogios às duas. "Simplesmente lindas", comentou @thaaais_rodriguees.

Madalena, que nasceu em 17 de agosto, é fruto do casamento da cantora com Daniel Weksler, baterista do grupo NX Zero.