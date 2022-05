Pitty e Nando Reis se juntam em show inédito e saem em turnê pelo Brasil

Pitty e Nando Reis se juntam na turnê 'As Suas, as Minhas e as Nossas', com estreia prevista para agosto de 2022. Foto: Otavio Sousa

Desde 2021, Pitty e Nando Reis estão trabalhando em um projeto juntos para viajar o Brasil com apresentações a partir de agosto de 2022. A turnê As Suas, as Minhas e as Nossas trará os dois cantando juntos canções inéditas e músicas que já fazem parte de seus repertórios, mas com novos arranjos e releituras.

Tudo começou quando Pitty cantou Relicário durante o Saia Justa, no GNT. O cantor ouviu e logo mandou uma mensagem para a ex-apresentadora do programa falando sobre como tinha ficado emocionado com a releitura de sua música.

A cantora provocou o amigo de volta e perguntou: "Bora fazer algo juntos?". A primeira parceria veio com a música Tiro no Coração, que foi gravada em 2021, e junto surgiu o desejo de se juntarem para uma turnê inédita.

PittyNando, como eles brincam, une os dois artistas e as duas bandas no palco com um setlist de mais de 20 canções. "Não serão dois shows, mas um único show hibrído com simbiose de bandas e repertórios”, diz Pitty.

“Só de imaginar estar com Nando no palco num show conjunto e partilhar da genialidade, energia e originalidade de um dos maiores criadores da música (e do rock!) brasileiro é algo que me emociona desde já. Que deleite juntar esses universos musicais! Que mundo vamos criar com a junção das nossas canções? Me sinto diante de um verdadeiro Big Bang; a sensação iminente da explosão de vida que vem pela frente e compartilhando com o público esse momento único e exclusivo”, finaliza.

Nando Reis não esconde a felicidade e o entusiasmo em fazer esse projeto com a amiga: "Pitty é tudo e muito mais. Voz autônoma e autêntica, não se amarra a nada que não seja sua crença na liberdade para o ser, na singularidade do suingue, no barato total da universalidade".

"Me juntar à ela é como ligar o interruptor: vem a luz, brilha a estrela do som. Estou com Pitty e vou com tudo, ‘pittynando’ nessa onda", conclui.

A turnê começa oficialmente em agosto, mas os fãs terão uma amostra do que virá pela frente na pré-estreia especial no palco do Festival João Rock, dia 11 de junho, em Ribeirão Preto (SP), que já está com os ingressos esgotados.