Piqué se pronuncia pela primeira vez após término com Shakira

Piqué e Shakira se conheceram em 2010 e, apesar de estarem juntos há 12 anos, nunca se casaram oficialmente. Foto: Instagram / @3gerardpique e @shakira

Gerard Piqué decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar, por meio de seus advogados, nesta quinta-feira, 1º, após o fim do relacionamento turbulento com a cantora Shakira . A separação, inclusive, entrou para o ranking das mais polêmicas do mundo das celebridades em 2022. O ex-casal anunciou o rompimento há três meses e desde então o jogador de futebol foi bastante criticado e chegou a ser vaiado em campo.

O atleta enviou um comunicado para a imprensa europeia, relembrando os acontecimentos: “Desde que Shakira e Gerard Piqué confirmaram sua separação, através de um comunicado conjunto em 4 de junho, muitos rumores e supostas informações não verificadas sobre o jogador, sua família e sua vida pessoal – e, portanto, privada – foram publicados”, iniciou o texto.

Logo em seguida, é destacado que os boatos causaram danos “não somente à sua honra e a sua imagem”, mas representam “um grave atentado aos direitos de seus filhos, cuja segurança e proteção representam sua maior preocupação”.

“Ao mesmo tempo, o monitoramento de alguns meios de comunicação e paparazzi tem sido contínuo, o que tornou nosso cliente obrigado a alterar sua rotina diária, com o único objetivo de proteger seus filhos, sua família e seu ambiente mais próximo”, continuou o comunicado.

Ainda segundo o texto, nas últimas semanas, ocorreram situações que ultrapassaram os limites de legalidade. "Por isso, nosso cliente foi obrigado a requerer medidas cautelares de afastamento, além de tomar medidas judiciais contra aqueles que interferem em sua vida familiar e violam os direitos dos seus filhos”, emendou.

Ao final, Piqué agradeceu parte da mídia: “O nosso cliente quer agradecer através desta declaração o respeito e rigor informativo demonstrado por alguns meios de comunicação. Ele confia que tudo se resolverá da melhor forma possível, aplicando sempre a sensatez e o bom senso”.

Gerard Piqué. Foto: Pau BARRENA / AFP

Gerard Piqué é fotografado aos beijos durante show

O jogador de futebol foi flagrado pela primeira vez com a nova namorada, em meados de agosto. Imagens dos dois juntos circularam na web e, segundo o jornal The Sun, o craque do Barcelona está namorando a estudante Clara Chia Marti, 23. As fotos foram publicadas pelo perfil oficial do programa de TV espanhol El Gordo y La Flaca, no Instagram.

Gerard Piqué e Shakira anunciaram a separação no dia 4 de junho, após 12 anos juntos. O atleta logo engatou no novo romance, mas segundo rumores divulgados pela imprensa internacional, o jogador supostamente teria se envolvido com Clara enquanto ainda estava comprometivo com a diva colombiana. A infedelidade de Piqué teria levado ao fim do relacionamento dos dois.

O ex-casal se conheceu em 2010 e, apesar de estarem juntos há 12 anos, nunca se casaram oficialmente. Eles são pais de Milan, 9, e Sasha, 7.