'Pior dia da minha vida', lamenta viúva de Dudu Braga, três meses após morte de artista

Dudu Braga e a esposa Valeska; filho de Roberto Carlos morreu, aos 52 anos, após lutar contra câncer Foto: Instagram/@valeskabraga2

A morte de Dudu Braga completa três meses nesta quarta-feira, 8. O filho de Roberto Carlos estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde tratava de um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal.

Nas redes sociais, a viúva do produtor musical e baterista lamentou a morte do marido e fez um desabafo.

"Hoje faz 3 meses do pior dia da minha vida! Dudu, sinto tanto sua falta!", escreveu Valeska Braga no Instagram, com as hashtags 'meu amor' e 'dor insuportável'.

Na foto, Dudu aparece com uma peruca preta, abraçado a esposa e sorrindo. O bom humor e o otimismo sempre foram características marcantes dele.

Dudu Braga tinha 52 anos e era deficiente visual. Ele e a esposa estavam juntos a 17 anos. Laurinha, a filha do casal, sempre protagonizava vídeos engraçados na companhia do pai no Instagram.

Dudu Braga permaneceu em isolamento social durante toda a pandemia de covid-19. Em agosto de 2020, ele deu uma entrevista ao Estadão no Dia dos Pais e falou sobre o relacionamento dele com a filha.

