Johnny Depp faz surpresa para Pink e dá selinho em apresentador em programa de TV

Depp roubou a cena com aparição no talk show Foto: ABC/Reprodução

A cantora Pink foi surprendida durante sua participação no programa de talk show de Jimmy Kimmel. A artista, que foi convidada por cantar duas músicas do filme 'Alice Através do Espelho', revelou ter uma paixão platônica por Johnny Depp, protagonista do longa da Disney. Foi quando o ator apareceu no palco e deixou Pink vermelha, ironicamente.

A cantora se mostrou sem graça com a aparição, contrastando com a desenvoltura de Depp. O ator deu um selinho em Kimmel, outro que não conseguiu esconder a vergonha. O apresentador ainda perguntou se Pink queria dar um selinho no ator, mas ela alegou ser casada e recusou a oferta.

Antes do encontro no programa, Pink relatou que conversou com Depp uma vez em um restaurante, e foi incentivada pelo marido, Carey Hart, a ir falar com ele. Depois de relutar, eles tiveram um diálogo engraçado. "Eu disse a ele que assiti 'Alice', que eu ia escrever uma música para o próximo filme. Aí ele: 'você viu Alice Cooper?'. Aí eu expliquei que eu estava falando do filme dele", contou a cantora.

Confira no vídeo abaixo: