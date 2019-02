Pink leva a família para receber estrela na Calçada da Fama; veja fotos

Pink recebe sua estrela na Calçada da Fama ao lado de seus filhos Willow, 7, Jameson, 2, e seu marido, Carey Hart. Foto: Mike Blake / Reuters

Pink posou para fotos com seu marido, Carey Hart, 43, e seus filhos, Willow, 7, e Jameson, 2. Ela foi a 2656ª artista agraciada com uma estrela no local.

"Obrigada a todos que fizeram com que ontem fosse possível", escreveu a cantora em seu Instagram nesta quarta-feira, 6. Além de sua família, inúmeros fãs e a apresentadora Ellen DeGeneres também estiveram presentes na cerimônia.

Confira abaixo outras fotos do momento em que Pink recebe sua estrela na Calçada da Fama.

Pink comemora sua estrela na Calçada da Fama. Foto: Mike Blake / Reuters

Estrela de Pink na Calçada da Fama. Foto: Mike Blake / Reuters

A cantora Pink beija seu marido, Carey Hart, em frente à sua estrela na Calçada da Fama. Foto: Mike Blake / Reuters

Cerimônia de inauguração da estrela de Pink na Calçada da Fama. Foto: Frederic J. Brown / AFP