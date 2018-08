Pink interrompe show para confortar fã que perdeu a mãe

A cantora norte-americana Pink interrompeu um show que fazia na cidade de Brisbane, na Austrália, para consolar uma fã que perdeu a mãe Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A cantora norte-americana Pink fez um gesto emocionante durante apresentação realizada na cidade de Brisbane, na Austrália, na terça-feira, 21. No intervalo entre duas músicas, enquanto conversava com os fãs, a produção entregou a ela um recado que a estudante Leah Murphy passou.

“Meu nome é Leah - tenho 14 anos. Eu perdi minha querida mãe no mês passado. Eu adoraria um abraço, por favor”, dizia o pedaço de papel. Logo, Pink visualizou a estudante no meio do público e desceu para dar um abraço nela. “Vai ficar tudo bem”, consolou a cantora para uma emocionada Leah. As duas tiraram fotos e a cantora retomou seu show na sequência.

Para o jornal The Courier-Mail, a estudante disse que receber um abraço da Pink foi um sonho se tornando realidade e um momento breve que ela pôde esquecer tudo o que estava acontecendo na sua vida.

Veja abaixo o momento.