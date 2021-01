Phelipe Siani pede Mari Palma em casamento inspirado em 'Friends'

Phelipe Siani e Mari Palma tiveram pedido de casamento inspirado em 'Friends' Foto: YouTube / @Mari Palma | Reprodução de 'Friends' / NBC

Phelipe Siani e Mari Palma anunciaram que estão noivos nesta quinta-feira, 21. O pedido de casamento, que teve inspiração na série Friends, foi compartilhado pelo casal em vídeos publicados no YouTube.

Siani fez uma surpresa e levou a amada para um local cheio de velas. Em seguida, os dois reproduziram o diálogo da cena em que Chandler (Matthew Perry) pede Monica (Courteney Cox) em casamento.

Atualmente, os dois jornalistas trabalham na CNN Brasil. Recentemente, Phelipe deixou a bancada do Live CNN e saiu do jornalismo da emissora "para se dedicar a um novo projeto no canal na linha de 'soft news'".

Assista abaixo ao pedido de casamento entre Phelipe Siani e Mari Palma.