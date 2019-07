Pharrell Williams promete estágio a 114 graduados do Harlem High School

O cantor Pharrell Williams. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Pharrell Williams surpreendeu os formandos de 2019 da Harlem Children's Promise Academy, em Nova York, com um estágio garantido após o primeiro ano de faculdade.

Ele fez o anúncio durante seu discurso de formatura na semana passada, segundo informações do Hollywood Reporter.

A Academia em Harlem, Nova York, oferece educação infantil gratuita de alta qualidade até a 12ª série para seus dois mil alunos, Todos foram admitidos por sorteio ou estão em listas de espera. A concorrência para conseguir uma vaga lá é grande.

A escola se concentra em estabelecer hábitos saudáveis para os jovens, com cafés da manhã e almoços frescos todos os dias, acesso a serviços médicos. Pharrell Williams tem trabalhado com a instituição para criar um programa de estágio para dar aos alunos acesso a conexões em áreas que não receberiam de outra forma.

O cantor trabalhou com várias organizações para criar mais oportunidades para os alunos no passado. Ele fez uma parceria com a Verizon Foundation no início deste ano para aumentar o acesso à tecnologia, especificamente baseado em um currículo de música em escolas carentes. "Deixe-me ser claro: cada membro da turma de 2019 terá um estágio garantido esperando por ele no próximo verão", declarou Pharrell durante o discurso.

Segundo a CEO Anne Williams-Isom, os estágios são uma oportunidade perfeita para os estudantes criarem conexões no mercado e crescer na carreira. Ela disse ao site BuzzFeed News que muitos dos alunos não têm as conexões necessárias para conhecer gente que abre portas.

