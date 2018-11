Pharrell Williams 'presenteia' Anitta com música para novo álbum da cantora

Cantora Anitta. Foto: Fabio Motta/Estadão

Na onda de parcerias internacionais, Anitta revelou, em entrevista a Hugo Gloss, que lançará seu EP Solo na sexta-feira, 9. O anúncio aconteceu no pink carpet do MTV Europe Music Awards no último domingo, 4, onde foi premiada com o título de melhor artista brasileira. Ela disputava ao lado de Alok, Nego do Borel e Pablo Vittar.

A obra contempla três canções: Veneno, em espanhol, uma em português e outra em inglês do rapper Pharrell Williams. De acordo com Anitta, essa terceira canção foi um presente do músico americano.

Entretanto, o agrado de Williams à cantora tem um histórico. Em maio deste ano, os dois se encontraram num estúdio de Las Vegas, nos Estados Unidos, e, três meses depois, firmaram parceria para futuras produções.