Pharrell Williams, Justin Timberlake e Ariana Grande se apresentam em Charlottesville

Ariana Grande durante o 'A Concert for Charlottesville'. Foto: Kevin Mazur/Getty Images/AFP

No último domingo, 24, diversos artistas se apresentaram em Charlottesville, nos Estados Unidos, em um evento de protesto contra os movimentos de extrema-direita e nazistas da cidade. Em agosto, um motorista que se identificava com ideias nazistas matou uma pessoa e feriu 19 ao passar por cima de manifestantes.

O show ocorreu no câmpus da Universidade de Virgínia na cidade, e foi aberto pela banda country Dave Matthews Band, criada em Charlottesville. Depois, Justin Timberlake, Pharrel Williams, Ariana Grande, Alabama Shakes, Cage the Elephant e Brittany Howard também se apresentaram.

Pharrel Williams fez um emocionante discurso durante sua apresentação e chegou a se ajoelhar no palco, fazendo referência aos jogadores de futebol americano que se ajoelharam em protesto durante a execução do hino nacional dos EUA antes de jogos da NFL no último fim de semana. Na época, Donald Trump criticou os jogadores.

"Se eu quiser ficar de joelhos agora para as pessoas da minha cidade, para as pessoas do meu Estado, é para isso que essa bandeira serve", disse o cantor, referindo-se à bandeira dos Estados Unidos.