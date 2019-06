Petição quer transformar data da morte de André Matos no Dia do Metal

O cantor André Matos, que morreu em junho de 2019. Foto: Facebook/AndreMatosOfficial

André Matos teve uma vida dedicada ao chamado ‘rock metal’. Por isso, uma petição feita por fãs quer instituir a data da morte do cantor como o Dia do Metal no Brasil.

Ele morreu no dia 8 de junho, aos 47 anos de idade, vítima de um enfarte. A petição está sendo organizada pela plataforma Avaaz. O objetivo é recolher 20 mil assinaturas.

André Matos atuou nas bandas Shaman e Angra. A missa de sétimo dia do músico será no sábado, 15, no Cemitério da Consolação, em São Paulo. A cerimônia é aberta ao público, a partir do meio-dia.

No perfil de André Matos no Facebook, uma homenagem ao cantor. “Agradecemos a todos pela compreensão e contamos com vocês para que a memória e o legado do André permaneçam vivos para sempre”, diz a nota.