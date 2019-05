Peter Doherty tem a mão perfurada por ouriço ao salvar seu cachorro e vai parar no hospital

O cantor Peter Doherty, vocalista da banda 'Libertines'. Foto: Instagram / @peterdohertyofficial

O vocalista da banda inglesa de rock Libertines, Peter Doherty, deixou de comparecer a um programa de rádio da BBC após ter a mão furada por um ouriço na segunda-feira, 29, no Reino Unido.

O cantor havia levado o seu cão da raça Husky siberiano para passear, quando o viu abocanhando o animal selvagem. Para evitar ferimentos em ambos, Doherty puxou o bicho da boca do cachorro e foi parar no pronto-socorro.

Na manhã desta terça-feira, 30, o músico publicou uma foto em seu Instagram com a mão enfaixada. "Me imagine em uma cama de hospital com um ferimento infectado. Obrigado aos maravilhosos homens e mulheres que trabalharam [para me ajudar]. São anjos que merecem nosso respeito e gratidão", escreveu.