Pete Davidson está fazendo terapia devido a ataques de Kanye West, diz site

Após ter assumido o relacionamento com Kim Kardashian, Pete Davidson sofreu diversos ataques do rapper Kanye West. Foto: Randall Hill/REUTERS e Andrew Kelly/REUTERS

O comediante Pete Davidson estaria fazendo terapia para lidar com os ataques direcionados a ele pelo rapper Kanye West. Davidson namorou Kim Kardashian por nove meses, mas, segundo informações da revista E! News, teria se separado pela alta carga de compromissos dos dois.

Conforme relatou uma fonte próxima ao comediante à revista norte-americana People, ele estaria realizando tratamento desde abril. "A atenção e a negatividade vindas de Kanye e as suas zombarias são um gatilho para Pete, e ele teve de procurar por ajuda", revelou a fonte.

De acordo com a revista, o comediante não se arrepende de ter se envolvido com Kim, já que ela ofereceu apoio a ele durante esse tempo.

Desde que assumiram o relacionamento, Ye publicou diversas provocações ao comediante e a Kardashian, com quem o rapper foi casado por quase oito anos.

Logo após as notícias sobre a separação virem à tona, Kanye publicou uma montagem no Instagram, já excluída, de uma manchete do jornal estadunidense The New York Times com os dizeres "Skete Davidson morre aos 28 anos".

Segundo a People, as equipes de Kim e de Pete teriam entrado em contato com o Instagram para denunciar a postagem. Além disso, a fonte ouvida pela revista alegou que as repetidas investidas de West seriam o motivo de o comediante estar afastado das redes sociais.

Em março, o rapper chegou a ter a conta do Instagram suspensa por 24h por conta dos ataques.