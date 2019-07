'Pessoal no Brasil, com as enchentes, tá bem melhor', ironiza Luciana Gimenez em viagem à Grécia

Luciana Gimenez Foto: Instagram / @lucianagimenez

A apresentadora Luciana Gimenez fez um comentário polêmico nos stories de seu Instagram nesta sexta-feira, 5, dia que começou com alagamentos e até mesmo a interdição de pistas da Marginal do Tietê por conta do temporal que atingiu a cidade de São Paulo.

Em viagem a Mikonos, na Grécia, a apresentadora da RedeTV! gravou a piscina do hotel em que está hospedada em um dia ensolarado e fez uma brincadeira sobre a situação no País.

"Lugar feio esse, né? Ruim, hein? Tô pensando que o pessoal lá no Brasil, com as enchentes, lá na Marginal, tá bem melhor. Maldade... O povo vai me xingar... Mas tudo bem, depois vocês se vingam, também vou estar na enchente na Marginal, acontece", disse.

Na sequência, Luciana Gimenez concluiu: "Não fica bravo comigo não, eu fico aí na Marginal o ano inteiro, tá tudo certo. Eu mereço, também, vai!"

Confira abaixo uma imagem do story publicado por Luciana Gimenez e outro registro de sua viagem à Grécia: