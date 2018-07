‘Pessoa ingênua que precisa ainda aprender muitas coisas’, diz Anitta sobre Nego do Borel

A cantora Anitta fez post dando os parabéns pelo aniversário de 26 anos do Nego do Borel e defendendo o cantor das críticas por conta do seu novo clipe Foto: Reprodução de cena do clipe 'Você Partiu Meu Coração'/Movie 3

A cantora Anitta defendeu Nego do Borel por conta das críticas que ele sofreu em decorrência do seu novo clipe, lançado na segunda-feira, 9, onde beija um homem. Diversos internautas criticaram a atitude do cantor, acusando-o de ter sido 'oportunista' com a comunidade LGBT sem fazer parte dela.

“Feliz aniversário meu irmão mais novo. Lindo e louco. Que Deus te dê juízo, ou que me dê saúde pra te colocar juízo. Te amo como parte da minha família. Que seu bom coração te leve para os caminhos certos. E que você nunca perca o brilho da sua ingenuidade. (E que você me escute um pouco mais pelo amor de Deus antes que eu fique doida da cabeça) Parabéns”, escreveu Anitta, dando os parabéns pelos 26 anos do cantor, cujo nome verdadeiro é Leno Maycon Viana Gomes.

Um dos seguidores de Anitta escreveu comentário criticando o elogio ao cantor, citando o apoio de Nego do Borel ao deputado federal e pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL-RJ). "Oi, meu amor. Obrigada pelo seu carinho. Mas olha... Eu entendo que nem todo mundo tem a mesma compreensão. Como eu disse na legenda, o Nego é uma pessoa ingênua que precisa ainda aprender muitas coisas. Eu não posso deixar de amá-lo por isso. O que posso fazer é instruí-lo sempre que eu vir algo que eu ache errado. E cabe a ele seguir ou não. Quando a gente ama uma pessoa, a gente tenta sempre levar ele para cima. Não tem por que ter vergonha. Não significa que estou de acordo com TUDO que ele faça. Só significa que o amo e estarei do seu lado no acerto para bater palmas e no erro para ajudá-lo a melhorar", escreveu a cantora. Em nota, Nego do Borel negou que apoie Bolsonaro.

Veja abaixo o post.