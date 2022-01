Personalidades vivem surto de covid-19 no início do ano; confira lista

Os cantores brasileiros Gusttavo Lima e Gloria Groove, além da atriz americana Whoopi Goldberg, estão entre as personalidades que testaram positivo para covid-19 no início do ano Foto: Instagram/@gusttavolima; Rodolfo Magalhaes; Reuters/Flavio Lo Scalzo

O início de 2022 não está fácil para muitas personalidades brasileiras e internacionais. Após as festas de Natal e réveillon, quando muita gente decidiu viajar, participar de festas e shows, a maioria delas está usando as redes sociais para divulgar aos seguidores o diagnóstico de covid-19.

Uma das primeiras a anunciar que está com coronavírus foi a cantora Preta Gil, que foi infectada pela segunda vez. "Testei positivo para o covid-19 pela segunda vez, mas estou bem! Aproveito para reforçar a importância da vacinação que ajuda muito a diminuir as chances de sintomas severos do vírus e complicações!", disse a cantora em um vídeo que gravou para o Instagram.

Preta Gil também relatou que iria passar o ano novo com a família e começou a sentir cansaço intenso e uma coceira na garganta. Ela subiu para o quarto e não passou a virada com os parentes. "Fiz dois testes e os dois positivaram. Rodrigo, Maria e meus sogros fizeram o teste e negativaram. Eu estou bem e praticamente assintomática", declarou.

Assista ao vídeo:

No dia 4 de janeiro, foi a vez da atriz Lupita Nyong'o informar que foi infectada por covid. "Estou totalmente vacinada e cuidando de forma isolada, então tenho certeza de que vou ficar bem. Faça tudo o que puder para manter a si mesmo e a outras pessoas protegidas de doenças graves", recomentou aos seguidores no Twitter.

I too have tested positive for COVID-19. I'm fully vaccinated and taking care in isolation, so I trust I will be well. Please do all you can to keep yourself and others protected from serious illness. #StayMaskedAndVaxxed — Lupita Nyong'o (@Lupita_Nyongo) January 4, 2022

A atriz americana Whoopi Goldberg também testou positivo para a doença. A informação foi revelada no programa The View, de que a comediante é apresentadora. O anúncio foi dado por Joy Behar, que a substituiu na atração da emissora ABC: "Por que estou aqui, no lugar de Whoopi? Whoopi, infelizmente, deu positivo durante as férias, mas voltará, provavelmente, na próxima semana", afirmou.

Os primeiros cantores sertanejos a serem diagnosticados com coronavírus nesse início de 2022 foram Gusttavo Lima e Israel, da dupla com Rodolffo. O estado de saúde fez com que todos cancelassem shows em janeiro.

A jornalista Christiane Pelajo usou o Instagram para dar detalhes sobre o estado de saúde dela após testar positivo para covid-19. Ela lembra que foi infectada a primeira vez em setembro do ano passado.

"Passei um ano e meio ilesa. Cheguei a achar que nunca teria essa doença! Mas, nos últimos 4 meses, essa já é a segunda vez que tenho covid. Tive em setembro de 2021. Na época, fiquei muito fraca, sem paladar e sem olfato. Cheguei a desmaiar no hospital. Tive que ficar quase um mês afastada do trabalho. Agora testei positivo de novo", disse.

A apresentadora da Globo News conta que, após trabalhar no Natal, iria passar a semana de volta e o réveillon com o namorado, sem aglomeração. "Mesmo assim, fiz o teste antes de voltar a trabalhar até porque estava com sintomas de gripe. Achei que fosse influenza. Comecei a chorar quando deu positivo para covid. Estou bem melhor do que da primeira vez por um motivo óbvio: tenho duas doses da vacina", enfatizou.

A cantora Gloria Groove, vencedora da última edição de Show dos Famosos, da TV Globo, usou os stories do Instagram nesta quinta-feira, 6, para dar detalhes sobre o estado de saúde dela, que também está com covid.

"Tenho alguns sintomas que são muito amenizados e controlados por medicamentos. E isso eu atribuo ao fato de estar vacinado. Queria dar um recado para quem está voltando da viagem de fim de ano da praia, da cachoeira, do sítio...se teste! É muito importante para você conseguir se cuidar e se cuidar de quem está do seu lado", concluiu.

A atriz Bárbara Borges também usou as redes sociais para desabafar sobre o diagnóstico que recebeu: "Comecei a ir perdendo a voz, sentindo a garganta, um cansaço grande mas pensava que era pelo ritmo intenso dos dias de parques porque eu gritei bastante e a gente anda muito, é bem cansativo. Mas a tosse chegou, congestão nasal, dor de cabeça, ardência nos olhos como se fosse uma crise forte de sinusite e o cansaço foi piorando e estava muito além do que eu já havia sentido!".

Ela não teve covid desde o início da pandemia e está atualmente nos Estados Unidos.

A banda Jota Quest também teve de cancelar shows nesse início do ano, pois integrantes testaram positivo para o coronavírus. O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa do grupo.

"Em virtude disso, informamos que os shows que aconteceriam neste fim de semana, nos dias 07 e 08 de janeiro, em Praia Grande-SP e Angra dos Reis-RJ, serão adiados, e as novas datas divulgadas em breve. Os integrantes estão com sintomas leves e cumprirão com o isolamento necessário", diz a nota, que não dá nomes de quem está com a doença.

A cantora Duda Beat divulgou um comunicado nesta quarta-feira, 5, para dizer que ela e parte da equipe testaram positivo para a covid-19. O show, que seria realizado nesta sexta-feira, 7, no Rio de Janeiro, foi adiado para o dia 28.

"Aproveitamos para informar que Duda Beat está assintomática e cumprirá o isolamento social, assim como sua equipe. Importante lembrar que todos receberam duas doses da vacina", diz o comunicado.

Jojo Todynho também está com coronavírus. Em uma série de stories no Instagram, ela disse que não poderia participar de uma live: "Testei positivo. E como eles estão super cuidadosos e testaram todos da equipe e seguem todos os protocolos. Eu fui fazer o teste para participar da live e deu positivo. Mas eu estou bem. Me cuidando e me respeitando".

A funkeira relatou que estava com muita dor de cabeça e que pensava que era enxaqueca. "Nunca pensei que estava positivada (para coronavírus)", desabafou.

Nesta quinta-feira, 6, Margareth Menezes, também testou positivo para a covid-19. Com sintomas gripais leves, a artista está bem e em isolamento, se recuperando em casa, em Salvador, na Bahia. Por isso, a participação que faria no show "Meu caso é Caraíva”, de Mariana Aydar, neste sábado, 8, foi cancelada.

“Estou bem e atribuo isso, principalmente, ao fato de estar vacinada! O vírus ainda é uma realidade, por isso, cuidem-se e completem seu esquema vacinal! Aplausos aos cientistas, aos médicos e profissionais da saúde e ao SUS. Vacina para as crianças já!”, reforçou.