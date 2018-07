Personalidades se solidarizam com vítimas de ataque a tiros em Las Vegas

Na noite do último domingo, 1º, Las Vegas foi palco do maior tiroteio da história dos Estados Unidos, que deixou ao menos 50 mortos e 400 feridos.

Diversos artistas e personalidades se manifestaram prestando condolências às pessoas afetadas pelo massacre. Rihanna considerou o tiroteio um "ato horrível de terror". Já a dupla de DJs The Chainsmokers disse, no Twitter, que Las Vegas é sua segunda casa e disse não acreditar no que aconteceu.

Veja reações de outras personalidades:

There are no words to express the helplessness and sorrow my broken heart feels for the victims in Vegas and their families.

'Não há palavras para expressar o desamparo e tristeza que meu coração quebrado está sentindo pelas vítimas em Vegas e por suas famílias'

Saying a prayer for all the victims & their loved ones, also for the residents & visitors of Las Vegas! This was a horrific act of terror!! — Rihanna (@rihanna) 2 de outubro de 2017

'Orando por todas as vítimas e seus amigos, também pelos moradores e visitantes de Las Vegas. Foi um ato horrível de terror!'

Woke up to the most devastating news about Las Vegas. I’m praying for everyone in Las Vegas! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 2 de outubro de 2017

'Acordei com as notícias devastadoras sobre Las Vegas. Estou orando por todo mundo!'

Woke up to the heartbreaking news from Las Vegas, my thoughts are with everyone and their families. Love. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 2 de outubro de 2017

'Acordei com essas notícias de Las Vegas, de coração partido. Meus pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias. Com amor, H'

fuck. feel sick for the victims of las vegas and their families. i'm so sorry — Lorde (@lorde) 2 de outubro de 2017

'Estou me sentindo muito mal pleas vítimas em Las Vegas e seus familiares. Eu sinto muito'

My heart breaks...biggest mass shooting in US history. Praying for Las Vegas. — Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 2 de outubro de 2017

'Meu coração está em pedaços. Maior tiroteio da história dos Estados Unidos. Orando por Las Vegas'