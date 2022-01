Personalidades se solidarizam com filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin

Daiana Garbin e Tiago Leifert são pais da pequena Lua, de apenas um ano de idade Foto: Instagram/@garbindaiana

Fãs, amigos e personalidades se solidarizam com a filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin. O casal usou as redes sociais neste sábado, 29, para revelar que a pequena Lua, de apenas um ano de idade, foi diagnosticada com retinoblastoma. O tumor nos olhos, de incidencia rara, foi detectado pelos médicos em outubro de 2021.

Tiago Leifert, que era apresentador do Big Brother Brasil, anunciou saída da TV Globo no ano passado alegando motivos pessoais, mas não deu detalhes sobre o problema na época.

No Instagram, Daiana e Tiago publicaram um vídeo com detalhes do estado de saúde da filha.

"No começo de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um tipo de câncer que acontece nas células da retina", explicou a jornalista.

Depois da publicação, diversos fãs, amigos e personalidades enviaram mensagens de apoio e carinho para a família. "Muita força, paciência e lucidez pra você e Dai e um amor infinito pra lua e pra toda familia. Deus na frente. Vai dar tudo certo Titi", escreveu a atriz Daniela Suzuki. A ex-BBB Rafa Kalimann também escreveu: "Todo amor e oração! A Lua é preciosa e tem a sorte grande de ter vocês". "Já deu certo! Desejo força pra vocês e que isso vire um testemunho de reviravolta! Vamos acreditar!", disse Camilla de Lucas, ex-BBB 21.

Marcos Mion, apresentador do Caldeirão, também deixou um recado para Tiago Leifert: "Irmão, já deu tudo certo! Desde a primeira vez que falamos você me mostrou uma fé inabalável na cura e é isso que está acontecendo! Amo você".

No Twitter, a notícia da filha de Tiago Leifert foi um dos assuntos mais comentados neste sábado, 29.

Os internautas lembraram que o apresentador se afastou da Globo por motivos pessoais, mas não deu detalhes na época:

Muita força pro Tiago Leifert e a Diana Garbin, que descobriram um retinoblastoma na pequena Lua. Certeza que ela está tendo os melhores cuidados e vai ser recuperar 100%! — Andréa Werner (@andreawerner_) January 29, 2022

Muito importante a mensagem do Tiago Leifert e Daiana Garbin sobre o câncer da pequena Lua nos olhos. É realmente algo que não se é falado, que a maioria das pessoas desconhece. Não é fácil expor, mas pode ajudar muita gente. Energia positiva para a família! — Lucas Pasin ‍♂️ (@lucaspasin) January 29, 2022

o motivo do afastamento do tiago leifert do bbb é porque a filhinha dele ta com câncer nos olhos eles passando por uma situação dessas e vcs juízes da internet esculachando o tiago por nada espero que fique tudo bem com eles e que ela se recupere da melhor forma possível — thiago (@povthiago) January 29, 2022

Meu Deus! A filha Lua do Tiago Leifert e Daiana Garbin está com câncer nos olhos, hoje pela manhã o Tiago resolveu dizer em seu instagram e diz que esse foi o motivo que ele se afastou de tudo, principalmente do #BBB pic.twitter.com/Wf4jbfP6Ng — #BBB22 (@RealitysVip) January 29, 2022

E teve gente que lembrou da discussão de Tiago Leifert com o ator Ícaro Silva, sobre críticas ao Big Brother Brasil; relembre o caso aqui.

Lembram quando aquele Ícaro Silva meteu um "soube que está lidando com questões pessoais" pra tentar atingir o Tiago Leifert? As "questões pessoais" eram a descoberta de um câncer na filha de 1 ano de idade. Pra quem bateu palma, fica o lembrete: tu nunca sabe a dor do outro. pic.twitter.com/PatyGsLazY — lacerdinha (@lacerdalcs) January 29, 2022