Personalidades se mobilizam para ajudar Petrópolis, no Rio de Janeiro, após temporal

Casimiro e Rodrigo Santoro se mobilizaram para ajudar Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após os temporais de terça, 15 Foto: Twitch e Instagram/@rodrigosantoro

Petrópolis, cidade na região serrana do Rio de Janeiro, sofre consequências de um temporal que atingiu o município na tarde desta terça-feira, 15.

A prefeitura da cidade havia contabilizado 189 ocorrências apenas por deslizamentos e já há a confirmação de dezenas de mortes.

As chuvas de terça atingiram o equivalente a um mês: em seis horas, foram 175 milímetros de água. Diversos pontos da cidade estão bloqueados e as aulas da rede pública de ensino estão suspensas.

Segundo a última atualização da Defesa Civil, 184 pessoas estão recebendo auxílio da prefeitura em pontos de apoio abertos em diversas regiões do município.

Diante da tragédia, personalidades se mobilizaram para ajudar as instituições que estão dando suporte às famílias atingidas. Na maioria das vezes, a principal estratégia foi divulgar o contato desses grupos, mas também houve quem fez doação, como o streamer Casimiro.

Casimiro

O comentarista esportivo, streamer e influenciador Casimiro Miguel revelou, durante uma live no serviço Twitch que doou R$ 30 mil para ajudar entidades que estão dando apoio à população de Petrópolis.

“Fiz uma doação aqui, cara. Eu vou falar o valor aqui porque não tem problema: fiz uma doação de R$ 30 mil reais em nome da galera”, disse. Ele ainda pediu para que, quem estivesse assistindo à live e pudesse ajudar, também fizesse doações.

Cazé pedindo pro pessoal ajudar/compartilhar a situação lá de Petrópolis e ele mesmo ajudou doando 30K, compartilhem pessoal!!! pic.twitter.com/wxg95PcUkk — Cortes Cazé (@CortesCaze) February 16, 2022

O streamer também usou o Twitter para compartilhar um número do SOSerra, que está recebendo doações em dinheiro e também em alimentos, roupas, remédios, produtos de limpeza e outros itens essenciais.

“Quem puder ajudar com qualquer valor, é bem vindo! Quem não puder colaborar financeiramente, o RT já vale muito! Ajude como puder! Obrigado!”, escreveu.

Juliette

A vencedora do BBB 21 Juliette Freire usou o Twitter para prestar solidariedade às vítimas e também compartilhou o número do SOSerra. Além disso, ela publicou os números de outras instituições nos stories do Instagram.

Toda minha solidariedade às vítimas da chuva em Petrópolis. Vou deixar aqui algumas instituições e espaços físicos que estão recebendo doações. Vamos ajudar! pic.twitter.com/8kQjqA5Okd — Juliette (@juliette) February 16, 2022

Gil do Vigor

O ex-BBB Gil do Vigor disse que está em oração pela cidade e também divulgou números de instituições que estão dando suporte.

Arrasado pelas enchentes e deslizamentos causados pelas fortes chuvas em Petropólis - RJ. Nesse momento tão difícil, deixo aqui alguns canais de ajuda para as vítimas. Também estou em oração. Todos podemos ajudar. pic.twitter.com/rRsztkqiAO — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 16, 2022

Bruno Gagliasso

O ator Bruno Gagliasso também tem usado o Twitter e o Instagram para falar sobre a situação da cidade. No Twitter, ele publicou o PIX do SOSerra.

Bom dia, meu povo. Bora se movimentar pra ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis. A galera do SOS Serra tá arrecadando dinheiro, alimentos, produtos de limpeza e remédios pra ajudar a população. Quem puder, toda ajuda é bem-vinda. PIX: (24)99303-8885https://t.co/qiw2XcctFZ — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) February 16, 2022

Rodrigo Santoro

O ator Rodrigo Santoro fez um vídeo, publicado no Instagram, para pedir atenção para o que está acontecendo na cidade. Ele também divulgou o número do PIX do SOSerra.

Preta Gil

A cantora Preta Gil usou o Instagram para compartilhar um vídeo da tragédia e para divulgar o PIX do SOSerra. Ela também compartilhou os locais de pontos de doação na cidade e uma lista de itens que estão sendo arrecadados.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais