Personalidades relembram os piores e melhores presentes de Natal

Troca de presentes é uma tradição do Natal em muitas famílias. Foto: Bru-nO/Pixabay

Ainda pensando no que dar de presente de Natal a seus entes queridos? Talvez algumas dicas de personalidades possam ajudar. Enquanto consumidores se preparam para a temporada de festas, a agência Reuters perguntou a diferentes personalidades quais foram seus piores e melhores presentes natalinos. De brinquedos muito desejados a aspiradores de pó usados, as respostas foram variadas.

Bradley Cooper, ator e diretor de Nasce uma Estrela, lembrou de um "bastão de maestro" que ganhou aos oito anos como seu presente favorito, enquanto Saoirse Ronan, estrela de Duas Rainhas, afirmou que presentes ligados à saga Harry Potter foram os melhores que já ganhou.

Seu colega de elenco Joe Alwyn escolheu "um carro de brinquedo grande" como seu favorito, e David Tennant, que atuou em Doctor Who, disse que abrir o jogo eletrônico Astro Wars quando era criança nos anos 1980 está no topo de sua lista. "Minha mulher me deu um no ano passado... era muito velho, mas foi um momento muito comovente", disse.

Piores presentes de Natal

Quando se trata de presentes indesejáveis, o ator Alessandro Nivola, de Trapaça, contou que certa vez seu pai o presenteou com um aspirador de pó usado: "Acho que ele estava tentando me dar um recado".

A atriz Emily Blunt, que interpreta a amada babá em O Retorno de Mary Poppins, disse que sua avó costumava dar os presentes que recebia de volta. "Ela me deu um xale que comprei para ela com todo o amor", contou. "Isso sempre me fazia rir."