Personalidades reagem contra liberação de homem que ejaculou em passageira de ônibus

Personalidades foram às redes sociais manifestar indignação. Foto: Denise Andrade/Estadão | Adriane Marcio Fernandes/AE

Personalidades como Leandra Leal, Adriane Galisteu e Samara Felippo manifestaram indignação com a decisão do juiz José Eugenio do Amaral Souza Neto, que liberou o homem que ejaculou em uma passageira de ônibus na última terça-feira, 29, na Avenida Paulista.

Mesmo com a prisão em flagrante e outras 14 passagens semelhantes na polícia, registradas nos últimos oito anos, o ajudante de serviços gerais Diego Ferreira de Novais, de 27 anos, foi liberado um dia depois do ocorrido. Uma das vítimas foi assediada em março e relatou o caso ao Estado.

Segundo o magistrado, o ato não configura crime de estupro, mas uma importunação ofensiva ao pudor, ou seja, uma contravenção penal, que tem gravidade mais leve.

No Instagram, Adriane Galisteu manifestou vergonha e constrangimento pela decisão. "Em nome de todas as mulheres, não venha com desculpas ou explicação (até porque não tem), nós queremos ação!", escreveu.

Com a mesma imagem, Leandra Leal fez um questionamento: "Se isso não configura violência sexual, o que configuraria?".

A atriz Samara Felippo compartilhou um texto que critica a forma como o País e a Justiça consideram casos específicos. Fernanda Souza, com o mesmo texto, disse que "há constrangimento e outras coisas" na decisão.

Não consigo nem escrever nenhum texto... tá foda!! Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo) em Ago 31, 2017 às 8:10 PDT

Porém há constrangimento e outras coisas nessa sua decisão, Juiz! #Vergonha #TaTudoErrado Repost @sfelippo Uma publicação compartilhada por F e r n a n d a S o u z a (@fernandasouzaoficial) em Set 1, 2017 às 3:07 PDT

João Gordo ironizou a decisão do juiz com uma charge:

Absolutamente normal ! Uma publicação compartilhada por velho ranzinza (@jgordo) em Ago 31, 2017 às 7:16 PDT

No dia do assédio, os transportes públicos de São Paulo lançaram uma campanha contra o abuso sexual. A atriz Sabrina Petraglia compartilhou uma foto da campanha com as hashtags #éestuprosim e #juntascontraoabuso

#éestuprosim #precisamosfalar #juntascontraoabuso #reapeitaasmina Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia) em Ago 31, 2017 às 9:15 PDT

A atriz Christiana Kalache relembrou a hashtag #MexeuComUmaMexeuComTodas

#mexeucomumamexeucomtodas vou postar na sequência a cara desse juiz pra que todos possam conhecer esse excelentíssimo #repost @monca_torres Uma publicação compartilhada por kikakalache (@kikakalache) em Ago 31, 2017 às 8:19 PDT