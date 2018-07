Personalidades parabenizam Fátima Bernardes em seu aniversário

Fátima Bernardes completa 55 anos neste domingo, 17. Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Neste domingo, 17, Fátima Bernardes comemora 55 anos. A apresentadora do Encontro recebeu homenagens de diversos artistas e personalidades, inclusive de Xuxa, que deixou a TV Globo há três anos e agora tem um programa na Record.

"Fátima, que Deus sempre te dê muita saúde e que afaste todo o mal de perto de você e de quem você ama", escreveu Xuxa no Instagram.

Outra apresentadora que parabenizou Fátima foi Angélica. Ela publicou uma montagem com diversas fotos das duas juntas para marcar a data. "Dia dessa amiga tão querida por todos! Talentosa e guerreira. Muita luz para você, Fátima. Que esse novo ano seja de alegrias sem fim!", disse na legenda.

O autor Walcyr Carrasco também homenageou Fátima no Instagram. "Parabéns, Fátima Bernardes, tudo de bom! Exemplo de profissional que, com a mesma competência, migrou do jornalismo para o entretenimento".

A apresentadora marcou a chegada dos 55 anos em um bar do Rio de Janeiro na madrugada deste domingo. No Instagram, ela publicou várias fotos da comemoração, ao lado de amigos e familiares. "Não podia ser melhor. Adorei tudo!", comentou.