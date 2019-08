Personalidades lamentam a morte de Fernanda Young

Fernanda Young no lançamento de seu livro, 'Pós-F', em maio de 2018. Foto: Silvana Garzaro/ Estadão

A escritora e roteirista Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo, 25, aos 49 anos de idade. Também atriz e apresentadora, ela estava prestes a entrar em cartaz, no próximo dia 12, com a peça Ainda Nada de Novo, na qual contracenaria com Fernanda Nobre.

Nas redes sociais, personalidades de diferentes áreas lamentaram a morte de Fernanda.

Na última foto publicada por ela no Instagram, o padre Fábio de Melo disse que irá sentir "muita falta das nossas longas conversas".

Padre Fábio de Melo lamenta a morte de Fernanda Young em comentário em uma foto da escritora. Foto: Instagram/@fernandayoung

Nos stories da rede social, o apresentador Marcos Mion publicou um texto no qual fala de sua relação com a escritora. "Décadas atrás, ficamos próximos pois ela aceitou adaptar para o teatro, a meu pedido, seu livro Vergonha dos Pés, um dos livros mais legais que já li. Acabou que começamos a montagem, mas não concluímos. Uma pena", disse ele. Mion completa dizendo que sempre admirou Fernanda e que ela serviu de inspiração para muitos.

Marcos Mion escreve sobre sua relação com Fernanda Young e lamenta a morte da escritora e roteirista. Foto: Instagram/@marcosmion

No Twitter e no Instagram outras personalidades como Sabrina Sato, Marcelo D2, Fabio Porchat e Walcyr Carrasco fizeram declarações sobre a morte de Fernanda Young. Confira:

Posso dizer que com "Os Normais" minha carreira meio que começou. Obrigado Fernanda Young por colocar num papel toda sua maluquice! Meu abraço pra família e para os amigos ❤ — Fabio Porchat (@FabioPorchat) August 25, 2019

Que triste notícia da morte da Fernanda Young... estive com ela algumas vezes e sempre muito inspirador ... uma brasileira e tanto — Marcelo D2 (@Marcelodedois) August 25, 2019

Fernanda Young... Provocadora, ousada, irônica, inteligente. Grande talento. Eu era fã e amigo — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) August 25, 2019

Uma mente brilhante, uma mãe dedicada, uma pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer. Ainda sem acreditar... Fernanda Young, você vai fazer muita falta! — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) August 25, 2019