Personalidades lamentam a morte de Beth Carvalho

Beth Carvalho em foto de maio de 2014. Foto: Marcos de Paula / Estadão

Diversos artistas e personalidades lamentaram a morte da sambista Beth Carvalho nesta terça-feira, 30.

"Tristeza pra todo o Brasil. Descanse, Beth, sua obra é eterna", escreveu o humorista Helio de la Peña. Outros nomes como Walcyr Carrasco, Flávia Alessandra e Chico Pinheiro também lamentaram a morte de Beth Carvalho.

Beth Carvalho estava internada internada desde 8 de janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Havia pelo menos 10 anos, Beth Carvalho estava com problemas de coluna. Em 2012 ela fez uma cirurgia, mas o problema persistiu. Por conta disso, no ano passado Beth Carvalho fez um show no Rio deitada em um sofá.

Confira as homenagens feitas por artistas após a morte de Beth Carvalho abaixo:

Beth Carbalho talvez tenha sido a primeira grande artista que eu vi meus pais ouvindo em casa ... vai deixar saudade, mas sua obra fica ! “Quem se perdeu do amor humano é como tesoura cega, não tem mais direito ao pano” Obrigado Beth https://t.co/tU3RYfEH0D — Marcelo D2 (@Marcelodedois) 30 de abril de 2019

Lamentamos a irreparável perda de Beth Carvalho. Madrinha do samba e referência para tantos artistas, fará muita falta nos palcos e na vida de todos nós. #EquipeGil https://t.co/h9tXwctgb0 — Gilberto Gil (@gilbertogil) 30 de abril de 2019

O samba está de luto! O samba perde a sua grande intérprete @bethcarvalho! Com muita dor no coração que eu falo assim, mas Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. Que vá com Deus e com os anjos. São os meus sentimentos. pic.twitter.com/E2rsGia71Q — Elza Soares (@ElzaSoares) 30 de abril de 2019

Nossa amada. Nosso patrimônio Beth Carvalho se foi. Que pena! Fez muito pela cultura, pela música. Uma grande perda. Descanse! Obrigado por tudo — MARCOS VERAS (@omarcosveras) 30 de abril de 2019