Personalidades falam sobre o combate ao racismo

Lupita Nyong'o criticou revista por ter mudado sem cabelo na capa. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Independente do Dia da Consciência Negra, personalidades no Brasil e no mundo têm questionado o porque do racismo, e se colocado à frente da luta pelo fim do preconceito. O Emais selecionou algumas das falas mais impactantes de alguns porta-vozes da causa racial. Veja: