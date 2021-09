Personalidades e ex-BBBs reagem à saída de Tiago Leifert da Globo; confira

Boninho agradeceu a parceria de Tiago Leifert no Instagram Foto: Instagram/ @jpboninho

O anúncio da saída de Tiago Leifert da Globo nesta quinta-feira, 9, surpreendeu muitos telespectadores, personalidades e ex-BBBs. Nas redes socias, diversos nomes compartilharam declarações para o apresentador.

A emissora revelou que o contrato de Leifert vai se encerrar no dia 23 de dezembro, após o The Voice Brasil. No Instagram, Boninho publicou uma homenagem ao amigo.

"Querido Tiago, você sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve! Você foi um mega parceiro em todos os projetos que fizemos juntos (...) Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você. Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração", escreveu.

Daiana Garbin, que é casada com Tiago desde 2012, também se declarou para o jornalista. "Neste momento, metade de mim é felicidade porque vamos ter você 24 horas pra gente! Mas metade é tristeza porque nós, seus fãs, vamos sentir muita falta de você na televisão. Eu te admiro muito, te amo e sou sua maior fã", disse.

Rafael Portugal, que participava do quadro CAT todas as terças-feiras no Big Brother Brasil, agradeceu a parceria do comunicador. "Alô, Tiago Leifert tá indo aonde? Obrigado pelo carinho de sempre, que sorte a minha ter feito parte desse programa com você todas essas terças de CAT. Sucesso em tudo", desejou.

Nos comentários do post em que Leifert anunciu a saída, Marcos Mion também homenageou o colega: "Faço questão de falar publicamente: aí de você se sair antes de cantar 'hoje é um novo dia' abraçado comigo! Se vira! Falando sério, também como te disse hoje: você é um dos grandes. Que eu me pego assistindo e tomando nota. Nesse meio, é difícil fazer amigo, mas saiba que aqui você tem um, irmão”.

Marcos Mion declarou sua admiração por Tiago Leifert Foto: Instagram/ @tiagoleifert

Confira outras reações de ex-BBBs e artistas:

Minha genteeee, Tiago vai deixar o bbb Eu sou apegada!!! Desejo toda felicidade desse mundo. Obrigada por tanto carinho, respeito e acolhimento. Você é luz! — Juliette (@juliette) September 9, 2021

Coragem da plim plim deixar ele sair. Volta Tiago — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) September 9, 2021

Hoje o pão de queijo anunciou sua saída da globo e passou um filme… Tiago era fundamental pra gente no bbb era tipo uma grande amigo hahaha doido isso pq eu só vi Tiago pessoalmente uma vez haha Tiago é um cara do bem, super querido e vai deixa saudade. Boa sorte pão de queijo — Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) September 9, 2021

O Titi passou por uma prova de fogo assumindo o bbb, pq a pressão era gigante e ele conseguiu deixar a marca dele. O cara é talentosíssimo e extremamente carismático. Na casa a gnt olhava pra ele com respeito por ser o comandante. Brilhou muito! — Camilla de Lucas (@camilladelucas) September 9, 2021

“Esse paredão não é uma eliminação, é uma libertação… para você ser livre, livre de verdade!” Obrigada por esse discurso inesquecível, Tiago ❤️pic.twitter.com/R61LRI6SGg — Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan) September 9, 2021