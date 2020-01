Personalidades apoiam Ana Maria Braga após anúncio de câncer no pulmão

Atualizada em 27/11/2020 às 14h58

Em 2019, Ana Maria Braga completou 20 anos no ar, ao vivo, com o programa 'Mais Você'. Foto: João Miguel Jr / TV Globo

Após Ana Maria Braga anunciar que está com um novo câncer de pulmão durante o Mais Você nesta segunda-feira, 27, Fátima Bernardes entrou ao vivo em seu programa Encontro com os olhos marejados.

A apresentadora mandou um recado de apoio para a colega de trabalho. "Temos certeza que você vai vencer mais essa etapa. Não é a primeira vez, nem a segunda, mas tenho muita convicção, muita fé, que todas as energias, orações e todo o tratamento que você vai fazer resultará em algo muito positivo. Logo vamos estar comemorando mais essa vitória", disse Fátima.

"Um beijo enorme para você. Sou sua fã e é de coração. Estamos juntas para o que você precisar e quiser", completou.

Sonia Abrão também comentou a notícia no Instagram. “O choque do dia. Que Deus a proteja em mais essa dura batalha. Para ela, as orações de um Brasil inteiro”, escreveu. Já o apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, publicou uma foto ao lado da colega de trabalho. “Força total. Estou rezando e torcendo por você, Ana.”

'Se Joga' homenageia Ana Maria Braga

Fernanda Gentil abriu o Se Joga desta segunda, 27, falando sobre o anúncio de Ana Maria Braga. "A gente recebe essa notícia da mesma maneira que você com muita esperança", disse a apresentadora do programa exibido no período da tarde na TV Globo .

Outros globais também demonstraram carinho e apoio à Ana. "Essas coisas passam. Tenha certeza isso vai passar", afirmou Edson Celulari que também agradeceu a apresentadora pelas flores que ela lhe enviou em 2016 quando ele descobriu ter linfoma não-Hodgkin.

Cissa Guimarães, que já substituiu Ana Maria Braga no Mais Você, revelou que para ela a apresentadora se resume em duas palavras: coragem e vitória.

Reinaldo Gianecchini, que teve câncer no sistema linfático em 2011, desejou um caminho de muito amor e conhecimento para a colega de emissora. "Você é uma pessoa muito generosa e amorosa, e são essas características e energias que estão dentro de você e vão te curar e te impulsionar pelo melhor caminho. Estou torcendo por você. Espero que seja um caminho de muito amor e de muito reconhecimento. Que você supere isso o mais rápido possível para voltar linda e necessária para nossas vidas", disse.

"Você merece tudo de bom", disse Fabiana Karla, que também apresenta o Se Joga, para Ana.

Entenda

Ana Maria Braga já havia sofrido com dois cânceres no pulmão, tratados por cirurgia, mas agora foi diagnosticada com mais um tumor maligno, cujo nome científico é adenocarcinoma.

A apresentadora descobriu a doença no começo do ano. No dia 24 de janeiro, dia do casamento de sua filha, ela passou pelo primeiro ciclo de tratamento, que constituiu uma combinação de quimioterapia com imunoterapia no Hospital BP Mirante, em São Paulo. "Eu não sabia na verdade se eu ia conseguir chegar aqui hoje, porque normalmente quando se faz esses dois tratamentos têm efeitos colaterais", afirmou.

"Não vai cair o cabelo, porque a quimioterapia é diferente, evoluiu, mas tem sintomas que quem faz o tratamento sabe. Tem dias que você fica mais sensível, e a imunoterapia pode ocasionar isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que vou ganhar essa briga, mas gostaria de contar com vocês aí do outro lado [da tela] porque eventualmente, em alguns dias, eu não saberei o que me reserva", disse.

Ana Maria Braga vai fazer quimioterapia e imunoterapia a cada 21 dias. Ela fez uma sessão na última sexta-feira, 17. "A vida continua normal aqui. Tenho muita fé, uma força que vem de Deus, e acredito que vou sair dessa. Obrigado por todo carinho e respeito que vocês [equipe do Mais Você e telespectador] sempre tiveram comigo", agradeceu.

Antes de anunciar o câncer, Ana Maria Braga já estava com férias de três semanas marcadas para começar em 7 de fevereiro. Durante seu pronunciamento, ela agradeceu também aos dirigentes da Globo pelo companheirismo.