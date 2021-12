Personalidades, amigos e fãs lamentam morte de Mila Moreira

Amigos e fãs prestam homenagens a Mila Moreira, que morreu aos 75 anos de idade Foto: TV Globo

Personalidades, fãs e amigos lamentam a morte da atriz Mila Moreira nas redes sociais. A artista, que estava internada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, morreu na madrugada desta segunda-feira, 6.

Na internet, muitos repercutiram a morte da modelo, como o ator Lucio Mauro Filho.

"O dia amanheceu mais triste com a partida da querida Mila Moreira, ícone da elegância, precursora das atrizes que vieram das passarelas. Uma companheira de trabalho maravilhosa, sempre carinhosa, sempre torcendo por mim. Que os anjos a recebam com todo o afeto que ela tão bem sabia ofertar. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs desta grande dama!", escreveu na legenda da foto da atriz, no Instagram.

Outros companheiros de televisão falaram sobre a importância de Mila Moreira na dramaturgia brasileira, como a atriz Regiane Alves: "Muito triste acordar e saber da partida da querida Mila Moreira, excelente atriz que eu tive a sorte de trabalhar junto por duas vezes. Dona de uma simpatia e elegância únicas. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu no Twitter.

"Que ano difícil, perdemos agora a incrível atriz Mila Moreira. Meus sentimentos aos familiares", declarou o autor de novelas Walcyr Carrasco.

A jornalista Leda Nagle também fez uma homenagem: "Na vida, nas festas, nos almoços de domingo, nos carnavais e reveillons com “nossa família” escolhida, nas conversas compridas com as duas falando sem parar... meu Deus, que saudade vamos sentir da elegante Mila Moreira. Triste e chocada", escreveu.

Os fãs lembraram da elegância de Mila Moreira:

