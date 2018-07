Perlla pede desculpas à comunidade LGBT por postagens antigas

Sucesso do funk nos anos 2000, cantora confirmou retorno e animou fãs Foto: Instagram/@perllaoficial

No final de junho, a cantora Perlla anunciou a saída da carreira gospel e a volta ao funk, gênero que a projetou para o mundo da música. Nesta terça-feira, 18, ela divulgou no Facebook o show que marcará seu retorno em uma boate LGBT no Rio de Janeiro no próximo sábado.

A notícia, porém, revoltou algumas pessoas, que lembraram que a cantora chegou a apoiar o pastor Marco Feliciano ao reforçar a ideia da 'família tradicional'.

Horas mais tarde, ela postou um texto e um vídeo na rede social para pedir desculpas ao público LGBT por postagens do passado. "Eu sempre tive amigos assumidamente gays, e essa relação foi e sempre será de muito carinho, independente do estilo musical que eu canto", escreveu.

No vídeo, ela reafirma sua relação com os homossexuais. "Todo mundo sabe que a maioria dos meus fãs, as pessoas que me acompanham, a maioria dos meus amigos são gays, são pessoas que fazem parte do movimento LGBT", disse.

Segundo Perlla, pessoas postaram nas redes sociais dela assuntos com os quais ela não concordava. "Peço desculpas ao público LGBT que postagens do passado o tenham ofendido. Mesmo que não tenham partido de mim, foram publicadas em minhas redes e eu, mesmo contrariada, sou responsável por isso", escreveu. Ela também declara que nenhum político a representa e que, agora, fala por ela mesma.

