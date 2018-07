Perlla abandona gospel e anuncia retorno ao funk

Sucesso do funk nos anos 2000, cantora confirmou retorno e animou fãs Foto: Instagram/@perllaoficial

A cantora Perlla, dona de hits como Tremendo Vacilão e Selinho na Boca, anunciou que deixará a carreira gospel e voltará a cantar funk, gênero que a projetou para o mundo da música.

“Recentemente, fiz um show para uma rádio e as pessoas pediram minha volta com muito carinho. Muita gente sempre me cobrou esse retorno, falava das turnês maravilhosas que eu fazia... Fiquei um tempo dedicada a minha família, mas decidi que agora, com minhas filhas maiores, é o momento de voltar”, explicou a cantora ao jornal Extra.

Na internet, os fãs não contiveram os ânimos. “Anitta e Ludmilla que se cuidem”, escreveu uma usuária no Twitter. “Já quero um Tremendo Vacilão 2.0”, brincou outro.

Veja as melhores reações:

PERLLA TA VOLTANDO E EU JA TO Deu MOLE PRA CARAMBA TREMENDO VACILÃOOO pic.twitter.com/EeAYyoy8zY — maircos ferreira (@maircos) 30 de junho de 2017

Minha perlla ta vivaaaaaaaaa, vem ícone q eu to sedentaa pic.twitter.com/7iHuMgkwD2 — lost kardashian (@AfrCristian) 30 de junho de 2017

perlla vai voltar a cantar funk/pop e TIRAPTCHURUM TIRAPTCHURUM OH AAAHH OH AAAHH — augusto (@augustovevo) 30 de junho de 2017

Anitta e Ludmilla que se cuidem, pois Perlla resolveu voltar pro funk-pop — Iris Figueiredo (@irismfigueiredo) 30 de junho de 2017

GRITO QUE A PERLLA VAI VOLTAR PRO FUNK, JÁ QUERO UM TREMENDO VACILÃO 2.0 — fabricio (@fckgfabricio) 30 de junho de 2017

ninguém quer saber o que a perlla disse quando ela estava na fase gospel clean nós apenas queremos hinos que superem tremendo vacilão pic.twitter.com/Mtah35DYrm — julia (@blcklmj) 30 de junho de 2017