Péricles passa por cirurgia após internação em São Paulo

O cantor Péricles e a esposa Lidiane Faria. Foto: Instagram / @fariapericles

O cantor Péricles passou por uma cirurgia na tarde desta segunda-feira, em São Paulo. Segundo a assessoria do artista, ele deu entrada no domingo, 19, no Hospital Sírio Libanês e nesta segunda-feira passou pelo procedimento cirúrgico.

"Ele precisou corrigir uma hérnia na região lombar, que já havia sido diagnosticada há anos, logo depois de um acidente com o ônibus do Exaltasamba", informou a assessoria. O cantor passa bem e a previsão é de que ele terá alta na terça-feira, 21.