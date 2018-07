Péricles e Lidiane Santos se casam em cerimônia luxuosa no Recife

Péricles e a esposa Lidiane Santos. Foto: Instagram.com/fariapericles

O cantor Péricles e a esposa Lidiane Santos se conhecem há 20 anos, namoram há cinco e neste último domingo, 30, selaram a união com uma luxuosa cerimônia religiosa. O casório contou com uma decoração de lustres de cristal e flores.

O vestido da noiva também não ficou para trás no quesito luxo. Confeccionado somente com renda francesa, o traje tinha mais de cinco mil pedras de cristais Swarovski e pesava cerca de 12Kg. O preço? R$ 80 mil.

Antes da cerimônia, Péricles compartilhou no Instagram uma foto dos dois para marcar o grande dia. "Vamos em frente, em busca de um futuro que vamos construir da melhor forma. À nossa frente, uma estrada linda, cheia de obstáculos, com certeza, mas nós vamos protegidos com as forças do bem, com amor, sabedoria, felicidade e uma vontade enorme de acertar", escreveu.

Lidiane também se declarou no dia do casamento pela rede social. "Chegou o grande dia! E com as bênçãos de Deus e da Nossa Senhora, esperamos que seja um dia inesquecível. Obrigada, meu amor, por ser você o escolhido para me fazer feliz! Te amo e amarei pra sempre", colocou na legenda.

Chegou o grande dia!!!!E com as bênçãos de Deus e da Nossa Senhora,esperamos que seja um dia inesquecível.Obg meu amor @fariapericles por ser você o escolhido para me fazer feliz!!!!Te amo e amarei pra sempre ❤️ Uma publicação compartilhada por Lidiane Faria (@llidysantos) em Jul 30, 2017 às 5:57 PDT

Péricles também cantou enquanto estavam no altar. Veja alguns momentos da cerimônia abaixo:

#LidianeEPericles Uma publicação compartilhada por Perfil do CF do Péricles (@senzaladopericao) em Jul 30, 2017 às 5:53 PDT

#LidianeEPericles Uma publicação compartilhada por Perfil do CF do Péricles (@senzaladopericao) em Jul 30, 2017 às 6:54 PDT