Péricles é confundido com homem em foto com Will Smith no Oscar

Péricles é comparado a homem em foto com Will Smith no Oscar e entrou para a brincadeira com post bem humorado no Instagram. Foto: Instagram / @Pericles

Péricles, ou melhor, Pericão, foi confundido com um rapaz que aparece numa foto com Will Smith após ele levar o Oscar de Melhor Ator neste domingo, 27. O pagodeiro aproveitou as comparações nas redes sociais e entrou na brincadeira. “Eu fui”, publicou Péricles no Instagram.

Mas não era ele. Na mesma noite da premiação, Péricles estava em Miami, no evento We Are Carnaval, promovido por Carla Perez e Xanddy. A premiação aconteceu no Teatro Dolby, em Los Angeles, que fica a quase três mil km de distância.

A semelhança foi tanta que o cantor acabou publicando a fotografia do desconhecido com Will Smith e levando os amigos às gargalhadas. Na rede social, Alexandre Pires, a Turma do Pagode, e seu filho, Lucas Morato, entraram na brincadeira.