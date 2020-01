Perguntas e respostas sobre o futuro de Meghan Markle e príncipe Harry

Uma figura importante da primeira temporada é o primeiro-ministro Winston Churchill, que serviu como uma figura que, ao mesmo tempo, desafio e forneceu inúmeras lições para Elizabeth. Já no fim do seu mandato, Churchill protagonizou uma situação inusitada. No episódio 'Assassinos', em meio a movimentações internas no seu partido para retirá-lo do poder, Churchill tem um quadro seu pintado pelo artista Graham Sutherland, servindo como homenagem do Parlamento Inglês para o conhecido político.

Foto: Netflix / Divulgação