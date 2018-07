Perfil oficial de Marcelo Rezende emociona fãs em última postagem

O apresentador Marcelo Rezende ao lado de Jesus Cristo, em versão cartunesca Foto: Facebook / @DesenhistaQuePensa

Fãs ficaram emocionados ao se depararem com uma nova postagem no Instagram do apresentador Marcelo Rezende, morto no último sábado, 16, após quatro meses lutando contra um câncer no pâncreas.

Um quadrinho mostrando o que seria a chegada de Marcelo ao paraíso, sendo recepcionado por Jesus Cristo. "Corta pra mim, Jesus!", diz sua versão em desenho, referência ao seu mais conehcido bordão.

"Os filhos lembrarão dele para sempre como um herói e agradecem os fãs e amigos por tanto amor", diz a publicação, feita por uma pessoa próxima a Marcelo.