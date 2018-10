Perfil no Twitter 'compara' fotos de Chris Evans a golden retrievers

O ator Chris Evans. Foto: Erik Tanner/The New York Times

Você gosta do ator Chris Evans? E de cachorros? Pois um perfil no Twitter resolveu unir as duas coisas e compara fotos do ator a imagens de cães da raça golden retriever.

O perfil é o @retrievans, cujo administrador é anônimo. Nos tuítes, fotos de Evans são colocadas ao lado de fotos de cachorros nas mesmas posições ou com expressões parecidas.

Criada há uma semana, a conta já tem mais de 23 mil seguidores.

Confira algumas das melhores comparações abaixo: