Pepita mostra quarto do seu filho: 'Tudo é um sonho'

Pepita e seu marido, Kayque, mostram o quarto do filho. Foto: YouTube/Grão de Gente

Após anunciar a chegada do seu filho, Pepita mostrou os detalhes do quarto do pequeno Lucca. O vídeo foi compartilhado pela Grão de Gente, responsável pelo projeto do cômodo.

Nas imagens, a cantora aparece ao lado do seu marido, Kayque Nogueira, que está segurando a criança no colo. Pepita também compartilhou como está sendo viver a maternidade pela primeira vez.

"O sonho de ser mãe sempre foi meu. E aí quando ficamos noivos, eu falei para ele que queria muito ser mãe. De primeira, ele falou: 'Eu vou viajar nesse sonho junto com você'. E estamos aqui nesse sonho, porque tudo para gente é um sonho."

Ela contou que demorou um pouco para se reconhecer nesse papel. "Foi difícil eu me entender que eu tinha virado mãe, mas foi passando e eu fui compreendendo. E eu amo ser mãe. É uma coisa surreal."

Em relação ao quarto, ela disse que deixou a arquiteta trabalhar com liberdade e afirmou que o lugar traz uma sensação de paz. Assista ao vídeo: