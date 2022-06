Pepê, da dupla com Neném, tatua nome dos filhos no rosto e se arrepende: 'Não ficou legal'

Pepê, dupla de Neném, tatuou os nomes dos filhos no rosto e se arrependeu. Foto: Instagram/pepe.oficiall_ e RedeTV!

A cantora Pepê, da dupla com Neném, tatuou os nomes dos filhos no rosto e se arrependeu. Nesta terça-feira, 28, no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, a artista contou que não gostou do resultado e que pretende remover as tatuagens.

Casada com Thalyta Santos, ela é mãe dos gêmeos Enzo e João Gael e tatuou um nome em cada lado do rosto. "A Thalyta sempre me falou para não fazer, mas eu sempre fui contra a vontade dela, infelizmente. Eu achei que ia ficar legal", contou Pepê durante o programa.

A cantora ainda disse que seu casamento quase terminou por conta disso. "Fiz uma coisa que para mim, como artista, não ficou legal. [...] Eu trabalho muito com rosto, foi uma coisa sem pensar", afirmou a artista, que elogiou o trabalho do tatuador e assumiu a culpa por não ter gostado do resultado.

Após o programa, ela compartilhou nos stories que já tinha conseguido uma dermatologista para ajudar com a remoção das tatuagens: "Achei que ia ficar legal, não ficou. Agora não dá pra ver, eu botei até filtro para ficar bonita sem maquiagem".