'Pensei em desistir, mas sempre vinha um pra falar 'Playstation'', conta Yudi

Yudi conta que, à época em que apresentava o Bom Dia & Cia., infantil do SBT, saía de casa às quatro da manhã e chegava a voltar às sete da noite: "Era tudo muito intenso, só que quando você é muito novo, você quer aproveitar."

Questionado sobre o fato de ter apresentado o programa bêbado certa vez, prosseguiu: "Minha vida realmente estava muito assim, principalmente em balada, em mulherada, enfim, depois que eu saí do Bom Dia & Cia. que eu senti realmente a liberdade assim, que eu falei: 'Pô, tem um mundão fora do estúdio, tem coisas que eu não aproveitei e preciso aproveitar'."

"Eu aproveitava bastante, mas hoje vejo que tudo isso é passageiro. Eu procurava minha felicidade em balada, em bebida, em coisas que no dia seguinte eu já acordava com dor de cabeça e arrependido de fazer tudo que eu fazia. Eu chorava direto", desabafou.

O ator ainda revelou que ser reconhecido pelos fãs foi um dos fatores que lhe deram força para continuar: "Várias e várias vezes eu pensei em desistir da minha carreira, da minha vida, ir morar fora, só que toda vez que eu saía de casa sempre vinha um para me falar do 'Playstation', sempre vinha um falando: 'Você faz parte da minha infância, gosto muito de você, obrigado'. E são essas pessoas que nunca me deixaram desistir da minha carreira."

"Atrás do artista tem um ser humano também. A gente passa por dificuldades, dificuldades grandes, mas que jamais vamos demonstrar isso, porque um artista de verdade esconde o sofrimento para levar alegria para vocês", acrescentou.

Yudi ainda aproveitou a entrevista para elogiar seu ex-patrão, Silvio Santos: "Acho que cada pessoa tem um dom. Se souber aproveitar esse dom da forma certa, consegue crescer e ninguém segura. O Silvio tem esse feeling de olhar e falar: 'Isso funciona, isso não funciona. Isso tem um tempo e isso é eterno'".

