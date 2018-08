'Pensava que meu pai fazia panquecas', diz filha de Michael Douglas

Michael Douglas e sua filha, Carys Zeta Douglas Foto: John Shearer / Invision / AP | Instagram / @carys.douglas

Carys Zeta Douglas, filha do ator Michael Douglas, 73, e da atriz Catherine Zeta-Jones, 48, revelou que, por muitos anos, não soube com o que seu pai trabalhava.

Apesar de ser filha de nomes bastante conhecidos, Carys, que tem 15 anos, passou boa parte de sua infância nas ilhas Bermudas, território afastado dos grandes centros dos Estados Unidos.

"Eu pensava que meu pai fazia panquecas. Não sabia que ele era um ator. Honestamente", contou em entrevista à revista Town & Country.

"Quando eu era mais jovem, eu não gostava da ideia de ter esse nome ligado a mim, era algo como a 'dinastia Douglas'. [...] Acho que o que mais me incomoda é que a maioria das pessoas pensam que eu não trabalhei duro".

Carys também falou sobre como foi sua reação ao se deparar com uma notícia falsa sobre seu pai em um tabloide sensacionalista.

"Havia uma foto do meu pai, e era tipo, 'Michael Douglas está com câncer novamente, morrendo em um mês'. Eu apenas comecei a chorar. Estava tipo, por que meus pais não me contaram isso?!'. Mas não era verdade. As pessoas apenas querem ter sempre uma história pra contar".