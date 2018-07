'Pensamento medieval', diz Alexandre Nero após não encontrar camisa de Marta

Foto: Reprodução / Instagram

O ator Alexandre Nero publicou um desabafo em sua página no Facebook, após não conseguir encontrar uma camisa da seleção brasileira de futebol estampada com o nome de Marta.

Ele criticou discrepância existente entre o tratamento dado ao futebol masculino e feminino no Brasil: "Não posso ter uma camisa da seleção brasileira de futebol com o nome de uma das melhores jogadoras do mundo, simplesmente porque algum pensamento medieval de mercado achou que nenhum homem usaria uma camisa com o nome Marta. Continuo sem camisa da seleção, e vontade zero de ter uma".

Ele contou que chegou até mesmo a pedir para a própria jogadora, que o havia presenteado no "amigo secreto" do Fantástico no ano passado. "Para minha surpresa, ela mesma disse que não existia camisa da seleção feminina com o nome dela, ou de qualquer outra jogadora da seleção, para homens", lamentou.