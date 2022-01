'Pegue sua opinião e guarde pra você', diz Thaila Ayala sobre maternidade

A atriz Thaila Ayala fala sobre maternidade real nas redes sociais Foto: Instagram/@thailaayala

Thaila Ayala fez um desabafo sobre maternidade real e publicou um vídeo no Instagram neste domingo, 9. A atriz é mãe de Francisco, que nasceu em dezembro, fruto do relacionamento dela com o ator Renato Góes.

A artista mandou um recado para mulheres, sobretudo aquelas que são mães: "Vocês que acham que sabem o que é absolutamente certo e todo o resto é errado, vocês que acham que o melhor que puderam dar para os seus filhos é o melhor absoluto, deixa eu falar uma coisa para vocês tentando ser muito calma e paciente: não é", afirma.

Thaila Ayala questiona até quando existirá a disputa entre mulheres, inclusive na maternidade. A atriz ressalta que todos são diferentes. "Não existe uma mãe igual a outra, não existe um filho igual ao outro. O que é certo para você, pode não ser pra mim. O que é errado pra você, pode não ser para mim e para a sua vizinha, mãe, colega. Não existe um certo absoluto, cada um dá o que pode", diz.

Para ela, uma mãe que fez um parto humanizado não é "mais mãe" do que aquela que marcou a data da cesárea e que a mãe que amamentou até os seis anos da criança não é "mais mãe" ou melhor do que a mãe que não conseguiu amamentar. E acrescenta que ninguém tem direito de julgar a maternidade de ninguém.

"Só Deus pode julgar o que é certo ou errado, então pega essa sua opinião e…. guarda para você, não é mesmo? Porque você só deixa outras mães mais desamparadas, culpadas, tristes, inclusive esse teu julgamento pode estar fazendo com que essas mães se sintam mal. Você está piorando e atrapalhando o processo dessa mãe. Guarda para você, onde você quiser", finalizou.

