Pedro Scooby reencontra filhos em Portugal após eventos do 'BBB 22'

O surfista Pedro Scooby é pai de Dom, Bem e Liz. Foto: Instagram/@pedroscooby

Após cumprir todos os compromissos previstos após o BBB 22, Pedro Scooby pôde reencontrar os filhos nesta segunda-feira, 2, em Portugal. O momento foi compartilhado pelo surfista nos stories do Instagram.

Scooby é pai de Dom, Bem e Liz com a atriz Luana Piovani. No Instagram, ele compartilhou a alegria de Dom ao reencontrar o pai. "Eu estava contando todos os dias para chegar, três meses, e agora o dia finalmente chegou", comemorou o menino.

No TikTok, o surfista também publicou um vídeo dançando com as crianças e com a namorada Cintia Dicker. Os cinco apareceram fazendo a coreografia de Desenrola Bate Joga de Ladin, música de L7NNON, Dj Bel da Cdd e Biel do Furduncinho.

Após, Scooby compartilhou imagens das crianças em uma pista de skate. No vídeo, o surfista aparece incentivando os três e registra as manobras feitas por Dom.

Segundo uma publicação feita por Luana Piovani um dia antes da eliminação do surfista, Dom, Bem e Liz passarão cinco semanas na casa do pai. "Agora os miúdos vão para a casa do pai por cinco semanas e quem tem 'férias' é a mamãe", escreveu a atriz à época.