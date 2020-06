Pedro Scooby rebate críticas a vídeo em que chama filho de 'perdedor'

Pedro Scooby fala com Dom, 8, filho de seu relacionamento com Luana Piovani Foto: YouTube / @Pedro Scooby

O surfista Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, usou os stories de seu Instagram para responder a críticas em relação a um vídeo em seu canal no YouTube mostrando o filho, Dom, de oito anos, "enfrentando o medo".

Nele, o surfista tenta ensinar o garoto a dar um salto 'mortal' em um parque de trampolins em Portugal, onde mora. Em determinado momento, o garoto se revolta com a cobrança do pai: "A única coisa que você fala comigo é: 'tá com medo'!"

"O papai foi lá pra Nazaré, na onda gigante, quase morreu [relembre o momento aqui]. Se eu falar 'tô com medo, tô com medo', vou deixar o medo me dominar. Eu vou lá de novo e vou pegar uma onda de novo", responde Pedro Scooby.

Após nova tentativa de argumentação de Dom, o surfista continua: "Por que você não parou na hora que mandou? Quis continuar, não quis? Agora ruim é você sair daqui assim, desse jeito que você está, igual a um perdedor"

O vídeo ganhou repercussão após Luana Piovani responder o comentário de uma fã que reclamava do conteúdo do vídeo.

"Essa é uma das grandes divergências que temos e eu me nego a assistir. Preciso conseguir conviver em paz com ele. Se o que ele fez foi grava o MP [Ministério Público] virá nos procurar", escreveu a atriz.

Em seu Instagram na noite de sábado, 20, Pedro Scooby rebateu a quem chamou de "haters": "Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vi até gente falando em 'acidente', cada barbaridade. Tudo isso que gira em torno da vida do Dom, o sonho de ser skatista, é um sonho dele, uma escolha dele."

"Na vida do Dom eu estou como pai. Estou ali para apoiar, dar suporte. Por eu ter vivido uma vida de esporte radical, tento mostrar para ele a realidade que é, e dou todo suporte para superar os medos e ir em frente", prosseguiu.

Na sequência, continuou: "As pessoas se chocam com a realidade para ver que para ter grandes feitos na vida exige grandes sacrifícios e muita superação."

"Quanto ao vídeo, eu tentar ensinar ele a superar o medo não é para o skate, só, é para a vida. Eu crio filho para o mundo. Quanto mais eu ensinar como é a realidade da vida, mais fácil a vida dele vai ser quando passar a guiar a vida dele sozinho", disse Pedro Scooby.

Por fim, concluiu: "Respeito a educação de cada um. Essa é a minha educação. A grande resposta dele pra mim é falar: 'papai, você é o melhor pai do mundo'."