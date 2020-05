Pedro Scooby faz teste para novo coronavírus e relata experiência

O surfista Pedro Scooby Foto: Instagram/@pedroscooby

O surfista Pedro Scooby revelou que fez um teste para o novo coronavírus nesta segunda-feira, 25, e comentou sobre a experiência. Ele estava em quarentena em São Paulo mas viajou para Portugal na semana passada para poder rever os filhos, que moram com a mãe, Luana Piovani, no país.

“Fui fazer o teste do coronavírus agora. Meu irmão, que agonia. O cara enfiou o cotonete no nariz e foi parar lá na garganta. Aí primeiro ele faz de um lado e depois do outro. Bizarro”, comentou ele em uma série de vídeos publicados em seu conta no Instagram.

Ele comentou que o resultado deve sair em 24 horas, mas que está se sentindo bem e fez o teste apenas para garantir que ele não possui o vírus e consiga, assim, rever os filhos: “Quero ver as crianças. Chegar com o testezinho lá na mão: 'o papai chegou!’”.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Scooby possui três filhos com a atriz Luana Piovani, Dom, de oito anos, e os gêmeos Bem e Liz, de quatro anos. O surfista foi casado com Luana de 2013 a 2019. Atualmente ela está passando a quarentena com os filhos em Portugal, e Scooby não se encontrava com eles desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais