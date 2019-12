Pedro Scooby diz não ser pai ausente de seus três filhos com Luana Piovani

Em julho, o rapper Baco Exu do Blues rebateu as críticas que recebeu por conta da polêmica envolvendo a música Blackstreetboys, em que cita Beyoncé e Jay-Z. Ele canta: "Depois que Jay-Z ficou estéril, Beyoncé me ligou pra saber se eu doo sêmen". "Em nenhum momento faltei com respeito ou qualquer coisa do tipo, só simplesmente fiz uma rima, e rimas tem [inúmeros] sentidos", afirmou. Na canção Me Desculpa Jay-Z, ele também cita a cantora: "Tá tudo confuso como meus sonhos eróticos com a Beyoncé / Me desculpa Jay-Z, queria ser Você". Mulheres chegaram a falar, no Twitter, que sentiram nojo da postura de Baco e que os trechos são "escrotos" (leia mais).

Foto: Amanda Perobelli / Estadão | Eduardo Munoz / Reuters