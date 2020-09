Pedro Scooby critica Luana Piovani por expor assuntos familiares na internet

Pedro Scooby fala sobre exposição de assuntos familiares de Luana Piovani Foto: Reprodução Youtube/ Jovem Pan Entretenimento | Reprodução Instagram/ @luapio

Nesta última segunda-feira, 7, Pedro Scooby desabafou que se sente incomodado quando Luana Piovani, sua ex-mulher e mãe dos seus filhos Dom, de oito anos, Bem e Liz, de quatro anos, expõe assuntos familiares nas redes sociais.

O surfista se pronunciou sobre a relação com a ex no programa Tô na Pan, depois que a atriz comentou no Instagram, no final do mês passado, que ele pintou o cabelo dos filhos sem avisá-la.

“Me questionou? Não. Eu não seria contra, mas teria pedido para estar do lado, pois não sei se tinha amônia ou não, enfim, preocupações de quem pinta o cabelo. Mas ele cuidou pra não chegar na raiz (...) Sigo rezando para dar tudo certo e minha tolerância multiplicar", respondeu ela a uma seguidora que questionou sobre a cor do cabelo das crianças.

Pedro então afirmou que não gosta desse tipo de exposição. “A Luana às vezes fala as coisas e, na cabeça dela, está conversando com alguém que a segue e, quando vai ver, milhões de pessoas estão acompanhando a resposta. Ela faz isso às vezes e me liga como se nada tivesse acontecido, fala para eu não ligar, mas eu ligo, sim. Porque milhões de pessoas vêm encher o saco”, disse ele em entrevista.

Sobre a questão do cabelo dos pequenos, Scooby explicou que o filho já havia pedido autorização para a mãe, porém reconhece que deveria ter contatado Piovani.”O Dom perguntou para ela (...) Então, tinha autorizado. Mas ela disse que eu tinha que ter perguntado diretamente para ela, porque ele poderia estar mentindo. E é verdade”.

Piovani e Scooby foram casados por oito anos e anunciaram a separação em 2019, logo após a mudança de Luana para Portugal. Atualmente, mesmo com algumas desavenças, Pedro afirmou que tem uma boa relação com a ex-mulher.

“Todo mundo sabe como é difícil se relacionar com ex-marido, ainda mais se você tem filho. Cometemos alguns erros, ela cometeu uns, eu cometi outros. Mas acho que estamos nos acertando até rápido. Agora está tudo certo, a paz vai reinar mesmo”, garante.

