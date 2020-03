Pedro Scooby afirma que Brasil não tem estrutura para enfrentar novo coronavírus

O surfista Pedro Scooby. Foto: Instagram/@pedroscooby

Pedro Scooby usou as redes sociais para desabafar sobre a pandemia de coronavírus e os casos registrados no Brasil. O surfista, ex-marido da atriz Luana Piovani, fez um relato do que viu no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira, 16.

“Fui buscar uma comida na rua agora e a praia está lotada. E aí lembrei de uma cena que seria cômica se não fosse trágica, do Titanic (filme), sabe? O Titanic afundando e a orquestra tocando”, lembrou.

Pedro Scooby também refletiu sobre a questão da quarentena. Para ele, as pessoas em situação de baixa renda são as que mais vão sofrer. “Você começa a pensar, mais uma vez, é o pobre que vai se ferrar. Porque é muito mole, as pessoas falando que vão ficar em casa com ar condicionado, dar uma relaxada. Mas imagine para o pobre? O cara que mora no barraco, nesse calor de 45 graus no Rio? O cara que se não sair na rua para conseguir seu dinheiro, a família vai ficar sem comer! A gente não tem estrutura. Nunca teve educação e saúde no Brasil e continua sem ter. Então, só Deus”, sentenciou.

Na série de stories que fez no Instagram, o surfista deu dica de séries para assistir na Netflix e estava em dúvida se sairia de casa para passear de carro. “Já estou o dia inteiro dentro de casa e já estou agoniado. Pode passear de carro? Passear de carro ninguém vai me transmitir e se eu tiver (coronavírus) não vou passar pra ninguém. Eu conheço um lugar secreto aqui no Rio que não vai ninguém. É no meio da floresta, posso ir lá também ou não?”, questiona.

No fim do vídeo, Pedro Scooby aparece com a namorada tirando as sobrancelhas dele: “Olha o que a quarentena faz com ela”, ironizou.